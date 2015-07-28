美国股市：大涨，因对中国的不安缓解

* 一些人士表示，目前来看美联储12月升息的可能性较大

* 焦点在企业季报，盖过对中国的担忧

* 推特和Gilead在盘后交易中上涨，Yelp暴跌

* 道指上涨1.09%，标准普尔500指数升1.24%，Nasdaq指数涨0.98%

路透7月28日 - 美国股市周二大幅上涨，结束五日连跌的頽势，因市场焦点从中国股市动荡转向美国企业季报，且臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在12月前升息。

道指和标普500指数升幅超过1%，涨幅略多于Nasdaq指数。

标普500指数上周走低，跌向自2月来留守的交投区间的低端后，一些投资者押注股市作技术性反弹的时机成熟。

U.S. Global Investors Inc的交易员主管Michael Matousek说，标普500指数连跌五日，许多人开始少量的买入。

Matousek表示，市场人气也反映美联储将等到12月，而不是9月，升息的预期。

为期两日的美联储政策会议将在周三结束，投资者将寻找联储何时升息的线索。市场预计美联储不会在这次会议上升息。

“9月升息是可能的，但12月升息的可能性在上升，”U.S. Bank Wealth Management首席股票策略师Terry Sandven说。

道琼工业指数 收高189.68点，或1.09%，至17,630.27点；标准普尔500指数 上涨25.61点，或1.24%，至2,093.25点；Nasdaq指数 收升49.43点，或0.98%，至5,089.21点。

标准普尔500指数10大类股全数上涨，能源股 领涨，涨幅高达2.99%，因油价从六个月低位反弹。

美国7月消费者信心降至去年9月来最低，部份原因是对就业市场前景的乐观看法减弱。

和中国股市有关的不确定性持续，但这一因素退居次席，美国企业季报成为市场焦点。中国股市周二收低。

美国企业二季度业绩期进行得如火如荼，汤森路透数据显示，分析师预料标普500指数成份股企业总体盈利将上升0.3%，营收下降4.0%。

“盈利在增长，但很缓慢。最大的忧虑是在缺乏营收增长的情况下，(盈利)增长从何而来，”Exencial Wealth Advisors首席投资长Tim Courtney说，该公司管理着13亿美元的资产。

SuperValu 在周二盘中暴涨10.60%，此前公司表示，寻求将旗下连锁便利店Save-A-Lot分拆成一家上市公司。

推特 在盘后交易中跳涨5.2%，Gilead Sciences 攀升3%，此前这两家公司均公布了第二季业绩。Yelp 公布业绩后，股价在盘后交易中暴跌13%。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约73股，高于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股的比率为2.7:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股的比率为1.67:1。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，12只触及新低；有36只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，163只触及新低。(完)