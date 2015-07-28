加拿大股市：结束七日跌势收高，因能源股反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月28日 - 加拿大主要股指周二结束七日连跌的頽势收涨，投资者在企业季报中寻找希望之光，且资源类股从近期低位反弹。
能源企业市值自4月中触及的峰值蒸发了超过四分之一。能源股周二上涨2%，因油价连跌四日后企稳。
但市场信心仍然不足。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高75.99点，或0.54%，报14,077.36点。该指数在过去一个月下挫超过5%。
10大类股中有九种收高。
黑莓 上涨6%，此前摩根士丹利上调该公司评级。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。