加拿大股市：结束七日跌势收高，因能源股反弹

路透多伦多7月28日 - 加拿大主要股指周二结束七日连跌的頽势收涨，投资者在企业季报中寻找希望之光，且资源类股从近期低位反弹。

能源企业市值自4月中触及的峰值蒸发了超过四分之一。能源股周二上涨2%，因油价连跌四日后企稳。

但市场信心仍然不足。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高75.99点，或0.54%，报14,077.36点。该指数在过去一个月下挫超过5%。

10大类股中有九种收高。