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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.56 -0.84 -1.03 2040355

京东 32.48 +0.33 +1.03 23241773

新浪 40.46 +0.26 +0.65 1342227

搜狐 44.23 +1.49 +3.49 882246

网易 140.45 +1.87 +1.35 1084968

百度 168.03 -29.65 -15.00 27415192

台湾

台湾积体电路 21.88 +0.25 +1.16 2382120

联电 1.75 +0.00 +0.00 232067

日月光 5.75 +0.20 +3.60 423019

硅品精密 5.83 +0.00 +0.00 1462793

和信超媒体 0.70 +0.05 +8.36 119464

友达 3.66 +0.08 +2.23 557187

中华电信 30.47 +0.01 +0.03 15766

台湾国际航电 42.79 +0.68 +1.61 1630511

香港

中国移动 63.14 +1.12 +1.81 249916

中国联通 13.86 +0.19 +1.39 179075

中国电信 55.83 +0.54 +0.98 10732

中芯国际 4.44 +0.00 +0.00 18135

电讯盈科 5.69 -0.01 -0.18 3490

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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