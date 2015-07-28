《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 80.56 -0.84 -1.03 2040355
京东 32.48 +0.33 +1.03 23241773
新浪 40.46 +0.26 +0.65 1342227
搜狐 44.23 +1.49 +3.49 882246
网易 140.45 +1.87 +1.35 1084968
百度 168.03 -29.65 -15.00 27415192
台湾
台湾积体电路 21.88 +0.25 +1.16 2382120
联电 1.75 +0.00 +0.00 232067
日月光 5.75 +0.20 +3.60 423019
硅品精密 5.83 +0.00 +0.00 1462793
和信超媒体 0.70 +0.05 +8.36 119464
友达 3.66 +0.08 +2.23 557187
中华电信 30.47 +0.01 +0.03 15766
台湾国际航电 42.79 +0.68 +1.61 1630511
香港
中国移动 63.14 +1.12 +1.81 249916
中国联通 13.86 +0.19 +1.39 179075
中国电信 55.83 +0.54 +0.98 10732
中芯国际 4.44 +0.00 +0.00 18135
电讯盈科 5.69 -0.01 -0.18 3490
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”