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市场报道 | 2015年 7月 29日 星期三 06:08 BJT

《美国重要政经日程》--7月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋待完成销售数据

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量

1530 - 财政部标售两年期浮息债券

1700 - 财政部发行五年期公债

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率政策声明

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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