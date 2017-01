《美国上市公司业绩公布日程表》--7月29日至8月5日

汤森路透7月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 -------------------------------------------------------------------- 7月29日 BMO Q3 2015 ADT 7月29日 11:00 Q2 2015 American Tower 7月29日 10:00 Q2 2015 Anthem 7月29日 12:30 Q2 2015 Avery Dennison 7月29日 AMC Q2 2015 Baxter International 7月29日 BMO Q3 2015 Franklin Resources 7月29日 AMC Q2 2015 Boston Properties 7月29日 BMO Q2 2015 CBRE Group 7月29日 AMC Q2 2015 Equinix 7月29日 BMO Q2 2015 伊顿(Eaton) 7月29日 BMO Q2 2015 Exelon 7月29日 AMC Q2 2015 Facebook 7月29日 AMC Q2 2015 Fiserv 7月29日 BMO Q2 2015 General Dynamics 7月29日 BMO Q2 2015 Garmin Ltd 7月29日 BMO Q2 2015 固特异轮胎(Goodyear Tire) 7月29日 BMO Q2 2015 Hudson City Ban 7月29日 BMO Q2 2015 Hess 7月29日 BMO Q2 2015 Henry Schein 7月29日 BMO Q2 2015 Hospira 7月29日 10:00 Q2 2015 Humana 7月29日 BMO Q2 2015 International Paper Co 7月29日 AMC Q2 2015 Loln National 7月29日 AMC Q4 2015 科林研发(Lam Research) 7月29日 BMO Q2 2015 Level 3 Communications 7月29日 BMO Q2 2015 万事达卡(MasterCard) 7月29日 AMC Q2 2015 万豪国际(Marriott International) 7月29日 AMC Q1 2016 McKesson 7月29日 AMC Q2 2015 美国大都会人寿保险(Metlife) 7月29日 BMO Q2 2015 Altria Group 7月29日 AMC Q2 2015 Murphy Oil 7月29日 BMO Q2 2015 Northrop Grumman 7月29日 AMC Q2 2015 Realty ome 7月29日 AMC Q2 2015 Owens-Illinois 7月29日 AMC Q2 2015 O'Reilly Automotive 7月29日 BMO Q2 2015 PG&E 7月29日 AMC Q2 2015 Public Storage 7月29日 BMO Q2 2015 Praxair 7月29日 AMC Q1 2016 Qorvo 7月29日 BMO Q3 2015 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 7月29日 11:30 Q2 2015 Southern Co 7月29日 AMC Q2 2015 Unum Group 7月29日 AMC Q3 2015 Varian Medical Systems 7月29日 AMC Q2 2015 Vertex Pharmaceuticals 7月29日 AMC Q4 2015 Western Digital 7月29日 11:00 Q2 2015 Wisconsin Energy 7月29日 AMC Q3 2015 Whole Foods Market 7月29日 AMC Q2 2015 Williams Companies 7月29日 AMC Q3 2015 WestRock Co 7月30日 BMO Q4 2015 Automatic Data Processing Inc 7月30日 AMC Q2 2015 Apartment Investment 7月30日 BMO Q2 2015 Alexion Pharmaceuticals Inc 7月30日 AMC Q2 2015 安进(Amgen Inc) 7月30日 BMO Q3 2015 Air Products and Chemicals Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Ball Corp 7月30日 BMO Q2 2015 BorgWarner Inc 7月30日 BMO Q4 2015 Cardinal Health Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Coca-Cola Enterprises Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Cigna Corp 7月30日 BMO Q2 2015 高露洁(Colgate-Palmolive) 7月30日 BMO Q2 2015 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 7月30日 BMO Q2 2015 康菲石油国际(ConocoPhillips) 7月30日 BMO Q2 2015 Delphi Automotive PLC 7月30日 AMC Q1 2016 艺电(Electronic Arts) 7月30日 AMC Q2 2015 Edison International 7月30日 AMC Q2 2015 Eversource Energy 7月30日 AMC Q2 2015 Essex Property Trust Inc 7月30日 AMC Q2 2015 Expedia Inc 7月30日 AMC Q2 2015 Fluor Corp 7月30日 AMC Q2 2015 Flowserve Corp 7月30日 BMO Q2 2015 Starwood Hotels & Resorts 7月30日 BMO Q3 2015 Helmerich & Payne Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Host Hotels & Resorts Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Iron Mountain Inc 7月30日 11:30 Q2 2015 Invesco Ltd 7月30日 AMC Q4 2015 KLA-Tencor Corp 7月30日 AMC Q2 2015 Leggett & Platt 7月30日 BMO Q2 2015 L-3 Communications Holdings Inc 7月30日 12:00 Q2 2015 亿滋国际(Mondelez International) 7月30日 BMO Q2 2015 McGraw Hill Financial Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Marathon Petroleum Corp 7月30日 BMO Q2 2015 西方石油(Occidental Petroleum) 7月30日 BMO Q2 2015 Pitney Bowes Inc 7月30日 BMO Q4 2015 宝洁(Procter & Gamble,宝硷,P&G) 7月30日 AMC Q2 2015 PerkinElmer Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Pinnacle West Capital Corp 7月30日 BMO Q2 2015 SCANA Corp 7月30日 BMO Q2 2015 Sealed Air Corp 7月30日 BMO Q2 2015 Stanley Black & Decker Inc 7月30日 BMO Q2 2015 TECO Energy Inc 7月30日 BMO Q2 2015 时代华纳有线(Time Warner Cable) 7月30日 AMC Q2 2015 Universal Health Services Inc 7月30日 BMO Q2 2015 Valero Energy Corp 7月30日 AMC Q2 2015 西联汇款(Western Union) 7月30日 BMO Q2 2015 Xcel Energy Inc 7月30日 BMO Q2 2015 DENTSPLY International Inc 7月30日 11:00 Q2 2015 Xylem Inc 7月30日 11:30 Q2 2015 Zimmer Holdings Inc 7月31日 BMO Q2 2015 Ameren Corp 7月31日 BMO Q2 2015 Aon PLC 7月31日 BMO Q2 2015 雪佛龙(Chevron) 7月31日 BMO Q1 2016 雷格梅森(Legg Mason) 7月31日 BMO Q2 2015 Newell Rubbermaid Inc 7月31日 BMO Q2 2015 Public Service Enterprise Group 7月31日 12:00 Q2 2015 Phillips 66 7月31日 BMO Q2 2015 Weyerhaeuser Co 7月31日 BMO Q2 2015 艾克森美孚(Exxon Mobil) 8月 3日 AMC Q2 2015 美国国际集团(AIG) 8月 3日 AMC Q2 2015 Allstate 8月 3日 AMC Q2 2015 Broadcom 8月 3日 BMO Q4 2015 Clorox Co 8月 3日 BMO Q2 2015 Diamond Offshore Drilling 8月 3日 BMO Q2 2015 Frontier Communications 8月 3日 AMC Q2 2015 General Growth Properties 8月 3日 BMO Q2 2015 Loews 8月 3日 BMO Q2 2015 Noble Energy 8月 3日 BMO Q2 2015 NextEra Energy 8月 3日 BMO Q2 2015 NiSource 8月 3日 BMO Q2 2015 PPL 8月 3日 AMC Q2 2015 Tenet Healthcare 8月 3日 BMO Q3 2015 Tyson Foods 8月 3日 AMC Q2 2015 Vornado Realty Trust 8月 4日 BMO Q2 2015 Archer Daniels Midland Co 8月 4日 10:00 Q2 2015 安泰(Aetna) 8月 4日 BMO Q2 2015 Ametek 8月 4日 AMC Q2 2015 Cerner 8月 4日 BMO Q4 2015 Coach 8月 4日 BMO Q2 2015 CVS Health 8月 4日 AMC Q3 2015 迪士尼(Walt Disney) 8月 4日 AMC Q2 2015 DaVita HealthCare Partners 8月 4日 AMC Q2 2015 Devon Energy 8月 4日 BMO Q3 2015 Emerson Electric Co 8月 4日 BMO Q2 2015 Entergy 8月 4日 Q2 2015 Expeditors International 8月 4日 AMC Q2 2015 First Solar 8月 4日 AMC Q2 2015 Genworth Financial 8月 4日 12:00 Q4 2015 Harman International Industries 8月 4日 BMO Q2 2015 Health Care REIT 8月 4日 BMO Q2 2015 HCP 8月 4日 BMO Q2 2015 Kellogg Co 8月 4日 BMO Q3 2015 Mallinckrodt Plc 8月 4日 BMO Q2 2015 Mosaic Co 8月 4日 AMC Q2 2015 Newfield Exploration Co 8月 4日 BMO Q2 2015 NRG Energy 8月 4日 AMC Q2 2015 ONEOK 8月 4日 BMO Q4 2015 Parker Hannifin . 8月 4日 AMC Q2 2015 Pioneer Natural Resources Co 8月 4日 BMO Q2 2015 Regeneron Pharmaceuticals 8月 4日 BMO Q2 2015 Scripps Networks Interactive 8月 4日 13:00 Q2 2015 Sempra Energy 8月 4日 BMO Q2 2015 Vulcan Materials Co 8月 4日 AMC Q2 2015 Cimarex Energy Co 8月 4日 BMO Q2 2015 Zoetis 8月 5日 AMC Q2 2015 哥伦比亚广播公司(CBS) 8月 5日 AMC Q2 2015 CF Industries Holdings 8月 5日 BMO Q2 2015 Chesapeake Energy 8月 5日 AMC Q2 2015 CenturyLink 8月 5日 BMO Q2 2015 Cognizant Technology Solutions 8月 5日 BMO Q2 2015 Dominion Resources 8月 5日 11:00 Q2 2015 Discovery Communications 8月 5日 AMC Q2 2015 邓白氏(D&B) 8月 5日 AMC Q2 2015 扶懋(FMC) 8月 5日 20:00 Q4 2015 21世纪福斯(福克斯) 8月 5日 AMC Q3 2015 Keurig Green Mountain 8月 5日 BMO Q2 2015 HCA Holdings 8月 5日 BMO Q2 2015 洲际交易所(ICE) 8月 5日 BMO Q2 2015 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 8月 5日 BMO Q2 2015 Priceline Group 8月 5日 BMO Q4 2015 Perrigo Company PLC 8月 5日 AMC Q2 2015 保德信金融集团(Prudential Financial) 8月 5日 AMC Q2 2015 Transocean Ltd. 8月 5日 BMO Q1 2016 Ralph Lauren 8月 5日 BMO Q2 2015 Spectra Energy 8月 5日 AMC Q2 2015 Tesoro 8月 5日 BMO Q2 2015 时代华纳(Time Warner) 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 刘秀红;审校 张涛)