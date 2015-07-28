路透调查：美国上周原油库存料下降，汽油库存料增加

路透7月28日 - 周二公布的路透调查结果显示，美国7月24日止当周 的商业原油库存可能下降。 受访的七名分析师平均预期，上周美国原油库存降幅略低于20万桶。 此调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(EI A)公布一周库存报告前进行的。 EIA的数据显示，7月17日当周上周美国原油库存增加250万桶至4.638 9亿桶，较五年来这个星期的季节性均值高出逾1亿桶。分析师原先预期为 减少230万桶。 路透调查显示，上周汽油库存料增加50万桶。包括柴油和取暖油在内 的馏分油库存料增加约150万桶。 “馏分油库存还应显示上升，因产出异常强劲，且需求增幅一直有限 ，尤其是相比汽油用量，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbu sch表示。 炼厂产能利用率预计下降0.2个百分点，之前一周为95.5%。 Thomson Reuters Oil Research & Forecasts数据显示，海运原油进 口料为3,400万桶，较上周EIA数据下降14.3%。 路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高 值或最低值多于一个，则仅剔除一个。 路透调查公布后发布的API数据显示，截至7月24日该周，美国原油库 存减少190万桶，至4.62亿桶；馏分油库存增加430万桶。 (完) (编译 李爽 审校 张荻)