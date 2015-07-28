美国债市：两年期公债标债需求稳健，投标倍数为3.42

路透纽约7月28日 - 美国财政部周二发售260亿美元两年期公债，投资者需求稳健，得标利率为0.690%，略低于上次6月标债的0.692%。

是次发售两年期公债 投标倍数为3.42 ，高于6月所创的12月以来最低投标倍数3.28。

这是本周900亿美元固定利率债券供应的一部份。

本次的两年期公债供应中，外国央行、大型投资基金和其他间接投标者得标比重占54.37%，高于6月的52.61%，且为2009年6月以来最高。

较小型交易员和其他直接投标者得标比重占17.88%，为3月以来最高。这类投资者在6月的同天期公债供应占10.15%，为六个月来最低。