美国债市：两年期公债标债需求稳健，投标倍数为3.42

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约7月28日 - 美国财政部周二发售260亿美元两年期公债，投资者需求稳健，得标利率为0.690%，略低于上次6月标债的0.692%。
是次发售两年期公债 投标倍数为3.42 ，高于6月所创的12月以来最低投标倍数3.28。
这是本周900亿美元固定利率债券供应的一部份。
本次的两年期公债供应中，外国央行、大型投资基金和其他间接投标者得标比重占54.37%，高于6月的52.61%，且为2009年6月以来最高。
较小型交易员和其他直接投标者得标比重占17.88%，为3月以来最高。这类投资者在6月的同天期公债供应占10.15%，为六个月来最低。
与美联储直接打交道的华尔街初级交易商占27.75%，为2009年6月以来最低，也低于前次标债时的37.25%。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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