欧洲经济指标预测--7月29日-8月5日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 6月 -- 正1.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 8月 正10.1 正10.1 0645 法国消费者信心指数 7月 94 94 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加11.00 增加10.01 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.50 增加20.98 抵押贷款批准件数(千件) 66 64.434 M4货供额(较前月) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正30 正29 7月30日(四) 0700 瑞士KOF领先指标 7月 正90.3 正89.7 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 减少0.1 未经季节调整失业人数(万人) 275.7 271.1 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0900 欧元区企业景气指数 7月 正0.15 正0.14 经济景气指数 正103.3 正103.5 工业景气指数 负3.4 负3.4 服务业景气指数 正8.0 正7.9 消费者信心指数 负7.1 负5.6 消费者通胀预期指数 -- 正4.8 生产者通胀预期指数 -- 持平 0900 欧元区失业率 6月 11.1% 11.1% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正5 正7 7月31日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.6% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.4% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +0.2% +0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 -2.0% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.9% 8月3日当周 8月3日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 50.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 -- 54.1 0750 法国Markit制造业PMI 7月 -- 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 -- 51.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 -- 52.2 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 -- 51.4 8月4日(二) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +3.5% +3.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 58.1 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.0% 8月5日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.0% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 53.4 0750 法国Markit服务业PMI 7月 -- 52.0 综合PMI -- 51.5 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 -- 53.7 综合PMI -- 53.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 -- 53.8 综合PMI -- 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 58.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.4% (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。