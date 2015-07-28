美国与加拿大经济指标预测--7月29日-8月5日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月27日当周
7月29日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 376.6
再融资指数 -- 1,384.8
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 +1.0% +0.9%
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
7月30日(四)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.6% -0.2%
最终销售 +3.0% -0.6%
消费者支出 -- +2.1%
GDP隐性平减指数 +1.5% -0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% -2.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月25日当周 27.0 25.5
四周均值(万人) -- 27.85
续请失业金人数(万人) 7月18日当周 221.2 220.7
7月31日(五)
1230 加拿大GDP(较前月) 5月 持平 -0.1%
1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.6% +0.7%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 50.5 49.4
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月终值 94.0 93.3
现况指数 106.3 106.0
预期指数 86.0 85.2
8月3日当周
8月3日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 -- +0.6%
个人所得(较前月) +0.4% +0.5%
个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.9%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.2%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.8
1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.6% +0.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 53.5 53.5
价格指数 49.5 49.5
就业指数 -- 55.5
新订单指数 -- 56.0
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +2.3%
1730 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,725 1,716
8月4日(二)
1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.3
1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 690.2
1230 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.4% -1.0%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1%
耐久财订单(较前月) 6月修正值 -- +3.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9%
8月5日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 21.5 23.7
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差420 逆差419
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差33.4
出口(亿加元) -- 420.0
进口(亿加元) -- 453.4
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 55.2
服务业PMI -- 55.2
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.0 56.0
企业活动指数 59.5 61.5
就业指数 -- 52.7
新订单指数 -- 58.3
价格指数 -- 53.0(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。