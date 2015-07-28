美国个股：Twitter每月用户数增速放缓，股价在盘后大跌

Twitter高层也明确表示，那将会是个长期过程，并坦诚承认公司存在的问题。

“我们不认为在我们开始触及大众市场前，每月活跃用户能呈现持续有效增长，”Twitter财务长Anthony Noto在电话会议中说。

“我们没有清楚呈现Twitter的独特价值。结果就是，还不是我们用户的人继续在问，‘我为什么要用Twitter？’”简言之，Twitter的产品还是太不好用了。”

Twitter承认“有需要解决的问题，”Evercore ISI的分析师Ken Sena说。“他们给投资者一种在面临挑战的感觉，我认为他们股价下跌反映了那点。”

Twitter股价在美股盘后交易中跌幅扩大至逾11%，约报32美元，此前常规交易时段在纽约证交所收报36.54美元。

Twitter第二季总营收增长61%至5.024亿美元。不计美元升值的影响，营收增幅为68%。广告收入增长63%至4.52亿美元。不计美元升值的影响，广告收入增幅为71%。

Twitter第二季净亏损缩小至1.367亿美元，合每股亏损0.21美元，上年同期为亏损1.446亿美元或每股亏损0.24美元。

不计特殊项目，Twitter每股盈余0.07美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估Twitter每股盈余0.04美元，营收4.813亿美元。

Twitter估测，全年营收将为22-22.7亿美元，高于前次预估区间21.7-22.7亿美元。(完)