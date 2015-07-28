美国个股：Twitter每月用户数增速放缓，股价在盘后大跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
Twitter高层也明确表示，那将会是个长期过程，并坦诚承认公司存在的问题。
“我们不认为在我们开始触及大众市场前，每月活跃用户能呈现持续有效增长，”Twitter财务长Anthony Noto在电话会议中说。
“我们没有清楚呈现Twitter的独特价值。结果就是，还不是我们用户的人继续在问，‘我为什么要用Twitter？’”简言之，Twitter的产品还是太不好用了。”
Twitter承认“有需要解决的问题，”Evercore ISI的分析师Ken Sena说。“他们给投资者一种在面临挑战的感觉，我认为他们股价下跌反映了那点。”
Twitter股价在美股盘后交易中跌幅扩大至逾11%，约报32美元，此前常规交易时段在纽约证交所收报36.54美元。
Twitter第二季总营收增长61%至5.024亿美元。不计美元升值的影响，营收增幅为68%。广告收入增长63%至4.52亿美元。不计美元升值的影响，广告收入增幅为71%。
Twitter第二季净亏损缩小至1.367亿美元，合每股亏损0.21美元，上年同期为亏损1.446亿美元或每股亏损0.24美元。
不计特殊项目，Twitter每股盈余0.07美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估Twitter每股盈余0.04美元，营收4.813亿美元。
Twitter估测，全年营收将为22-22.7亿美元，高于前次预估区间21.7-22.7亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。