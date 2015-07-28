美国债市：财政部标售四周期国库券得标利率0.050%，为3月以来最高

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约7月28日 - 美国财政部数据显示，财政部周二标售400亿美元四周期国库券，得标利率为0.050%，为3月以来最高，且高于上周的得标利率0.035%。
投标倍数 为3.47，低于上周的3.52。
国库券得标利率本周上升之际，美联储也在进行为期两天的政策会议，以评定美国经济是否强劲到足以脱离近零利率政策。
分析师表示，即使美联储重申其年底前升息的想法，但由于缺少国会提高联邦政府法定举债上限的程序，国库券利率上升料将有限。
如果举债上限不上调，政府将在今年秋季触及债务上限。这意味着财政部可能得减少国库券发行。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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