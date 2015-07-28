美国债市：财政部标售四周期国库券得标利率0.050%，为3月以来最高

路透纽约7月28日 - 美国财政部数据显示，财政部周二标售400亿美元四周期国库券，得标利率为0.050%，为3月以来最高，且高于上周的得标利率0.035%。

投标倍数 为3.47，低于上周的3.52。

国库券得标利率本周上升之际，美联储也在进行为期两天的政策会议，以评定美国经济是否强劲到足以脱离近零利率政策。

分析师表示，即使美联储重申其年底前升息的想法，但由于缺少国会提高联邦政府法定举债上限的程序，国库券利率上升料将有限。