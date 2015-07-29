《中国重要政经日程》--7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
==========================今日重要政经日程==========================
7/29（周三）
--10:00 国新办举行新闻发布会，请商务部副部长高燕、中国贸促会副会长于平、广西壮族自治区副主席张晓钦介绍中国—东盟经贸合作暨第12届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会等情况，并答记者问。 *--12:00 2015第五届库布其国际沙漠论坛闭幕式。本届论坛由科技部、国家林业局、内蒙古人民政府、联合国环境规划署、联合国防治荒漠化公约秘书处联合主办。由内蒙古鄂尔多斯市人民政府、中国亿利公益基金会承办。论坛主题是“沙漠生态文明，共建丝绸之路”。
--由《经济观察报》主办的“2014-2015年度中国最受尊敬企业评选”颁奖典礼在北京-全国政协礼堂举行。
==========================近期重要政经日程==========================
7/31（周五）
--由中国城市和小城镇改革发展中心、《财经》杂志联合主办的2015（夏季）崇礼中国城市发展论坛将于7月31日至8月1日在河北省张家口市崇礼县召开。论坛主题为“解码京津冀——演进趋势与协同红利”。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
9/23（周三）
--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。