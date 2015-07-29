新西兰央行：总裁惠勒重申或将更进一步降息，新西兰元汇率需更低

惠勒说，国内对央行还将大幅降息的预期，“只有在经济要陷入衰退的情况下才说得通”。

上周新西兰央行降息至3%，因为经济放缓和通胀疲软，并表示有可能进一步降息。

市场预计新西兰央行将在9月10日会议上进一步降息25基点，今年底前还将再降一次息，至2.5%。

“关键讯息是他们希望利率和汇率下降，但他们不希望匆忙行事，”德意志银行首席经济学家Darren Gibbs说。

新西兰元兑美元 在惠勒讲话后涨至两周高位0.6739美元，随后回落至0.6715左右。

惠勒说，新西兰元在过去三个月跌了约14%，但根据当前形势看，仍估值过高。

“鉴于出口商品价格疲软，以及国家未来两年的净外债预计将恶化，本币有必要进一步贬值，”惠勒说。他还补充称，美联储和英国央行可能升息，将令新西兰元承压。(完)