新西兰央行：总裁惠勒重申或将更进一步降息，新西兰元汇率需更低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
惠勒说，国内对央行还将大幅降息的预期，“只有在经济要陷入衰退的情况下才说得通”。
上周新西兰央行降息至3%，因为经济放缓和通胀疲软，并表示有可能进一步降息。
市场预计新西兰央行将在9月10日会议上进一步降息25基点，今年底前还将再降一次息，至2.5%。
“关键讯息是他们希望利率和汇率下降，但他们不希望匆忙行事，”德意志银行首席经济学家Darren Gibbs说。
新西兰元兑美元 在惠勒讲话后涨至两周高位0.6739美元，随后回落至0.6715左右。
惠勒说，新西兰元在过去三个月跌了约14%，但根据当前形势看，仍估值过高。
“鉴于出口商品价格疲软，以及国家未来两年的净外债预计将恶化，本币有必要进一步贬值，”惠勒说。他还补充称，美联储和英国央行可能升息，将令新西兰元承压。(完)
(编译 李婷仪/白云; 审校 王丽鑫/王兴亚)
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