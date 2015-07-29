金砖国家：7月28日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.15%，至891.24点。
中国股市：沪综指收跌1.7%至逾半个月新低，金融板块护盘令跌幅收窄
中国汇市：人民币随中间价微收升，离岸CNH贬值预期渐消退
香港股市：蓝筹股上涨带动恒指收高，寄望内地放松货币政策
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巴西股市：巴西金融市场周二大幅震荡，因标普公司警告称，该国可能会在未来一年中丧失投资级评级。巴西股市指标Bovespa指数 涨1.78%至49,601.598点，矿业巨头淡水河谷 在铁矿石价格上涨提振下上涨约6%，对大盘构成支撑。
巴西汇市：标普周二确认了巴西BBB-的信用评级，并将评级前景由稳定下调至负面，表明未来12-18个月中可能会下调评级。受此消息影响，雷亚尔 一度跌至3.43，为超过12年来首次跌穿3.40水平，但很快又扳回跌幅，最终收报3.3685/90，上日收报3.3620/40。
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南非股市：周二连续第三个交易日下跌，金矿类股领跌，受金价仍维持在逾五年低点拖累。Top-40指数 收跌1.05%至45,290.17点。大盘综合指数 跌1.06%至50,758.42点。
南非汇市：兰特兑美元从14年低位回升，静待美联储会议结果
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印度股市：周二收跌，因最新公布的公司业绩表现疲弱，而且下周央行政策检视在即，投资者不愿进行任何风险性操作。BSE指数 收低0.37%至27,459.23点，创6月19日以来最低收盘点位；NSE指数 下跌0.29%至8,337.00点。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.9100/63.9200，上日收在64.1600。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.13%至839.250点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.68%至455.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.63%至60.020。卢布兑欧元 跌0.33%至66.389。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。