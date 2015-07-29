金砖国家：7月28日股汇市收盘纵览

路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.15%，至891.24点。

中国股市：沪综指收跌1.7%至逾半个月新低，金融板块护盘令跌幅收窄

中国汇市：人民币随中间价微收升，离岸CNH贬值预期渐消退

香港股市：蓝筹股上涨带动恒指收高，寄望内地放松货币政策

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巴西股市：巴西金融市场周二大幅震荡，因标普公司警告称，该国可能会在未来一年中丧失投资级评级。巴西股市指标Bovespa指数 涨1.78%至49,601.598点，矿业巨头淡水河谷 在铁矿石价格上涨提振下上涨约6%，对大盘构成支撑。

巴西汇市：标普周二确认了巴西BBB-的信用评级，并将评级前景由稳定下调至负面，表明未来12-18个月中可能会下调评级。受此消息影响，雷亚尔 一度跌至3.43，为超过12年来首次跌穿3.40水平，但很快又扳回跌幅，最终收报3.3685/90，上日收报3.3620/40。

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南非股市：周二连续第三个交易日下跌，金矿类股领跌，受金价仍维持在逾五年低点拖累。Top-40指数 收跌1.05%至45,290.17点。大盘综合指数 跌1.06%至50,758.42点。

南非汇市：兰特兑美元从14年低位回升，静待美联储会议结果

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印度股市：周二收跌，因最新公布的公司业绩表现疲弱，而且下周央行政策检视在即，投资者不愿进行任何风险性操作。BSE指数 收低0.37%至27,459.23点，创6月19日以来最低收盘点位；NSE指数 下跌0.29%至8,337.00点。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.9100/63.9200，上日收在64.1600。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.13%至839.250点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.68%至455.63点。