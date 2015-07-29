《中国报摘》--中国证券报7月29日

* 头版头条:

--中共中央政治局常委、国务院总理李克强指出，坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，既发挥好科技创新的引领作用和科技人员的骨干中坚作用，又最大限度地激发群众的无穷智慧和力量，形成大众创业、万众创新的新局面。

* 其他:

--南京银行 以24.45%的同比净利增速，为2015年上市银行半年报“大戏”开场，这或许是银行业半年报中最抢眼的“战绩”。目前机构预计16家上市银行整体净利润增速在2%-3%左右。

--发改委拟会同有关部门和中部六省共同研究编制《促进中部地区崛起规划》，进一步明确今后十年促进中部地区崛起的工作思路和重点任务，加大对中部地区发展的政策支持，推动中部地区全面崛起，更好地发挥对全国发展的支撑作用。

--由国家旅游局委托中国交通运输协会邮轮游艇分会编制的《中国邮轮旅游发展总体规划》正处于意见征集阶段，预计10月出台。该规划是中国邮轮新兴产业第一个国家级规划，中国自主建造邮轮将成为规划重要内容。

--中国国航 公告，拟以不低于12.07元/股的价格非公开发行不超过9.94亿股，募集资金总额不超过120亿元，并预计2015年半年度实现净利润为38亿元到40亿元，同比增长701%到743%。