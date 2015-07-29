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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月29日-8月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期    时间   国家     规模      发行细节
 7/29           意大利             标售国库券
                                   
 7/29           美国               发售五年期公债
                                   
 7/29           美国               发售两年期浮息公债
 7/30           美国               发售七年期公债
 7/30           意大利             标售中长期债券
 7/30           日本               标售三个月期贴现国库券
 8/3     1350   法国               标售国库券(BTF)
 8/4            日本               标售10年期公债
 8/4            英国               标售2025年到期票息2%公债
 8/5            日本               标售六个月期贴现国库券
 8/5            德国     40亿欧元  标售五年期联邦债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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