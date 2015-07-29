中港个股：中国国航拟定向增发A股筹资至多120亿元，购15架B787等

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月29日 - 中国国际航空股份有限公司 周二晚间刊登公告称，拟定向增发A股筹集至多120亿元人民币，募集资金用于购买15架波音 B787飞机等。
公告显示，本次定向增发的底价为12.07元，将向不超过10名特定对象发行，母公司中国航空集团拟以10亿元认购增发股份，目前中航集团合计持有中国国航53.37%股份。
募集资金将用于购买B787飞机、直销电子商务升级改造、机上WIFI及补充流动资金，其中购买15架飞机预计投资240亿元，公司拟用募资额中的74.5亿元投入该项目。
中国国航公告还指出，上半年公司净利预计为38-40亿元，同比增长701%至743%；主要原因是公司加大运力投入及根据市场需求灵活调整运力等，实现收入增长；同时公司提高资源使用效率及航油价格大幅下降，令上半年成本水平有效下降。
中国国航A股和H股自6月底开始停牌，以筹划定向增发事宜，上一交易日其A股收报15.36元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。