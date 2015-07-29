《汇市简讯》美元兑日圆守在小时线和日线一目均衡云区上方

2354GMT * 美元昨日守在123日圆，在亚洲低点123.07至纽约盘的123.79区间 波动 * 124.00前方仍压力沉重，日本出口商月末有资金流入 * 123.00前方有一些买单，进口商和投资者逢低吸纳 * 技术面也有支撑，日线一目均衡云区顶部昨日位于123.05，今日在 123.15 * 趋平的日线转换线切入位为123.74，该点位也是阻力位 * 小时线一目均衡云区亦带来支撑，目前在123.29-55，转换线切入 位为123.57 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 龚芳)