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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 08:25 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆守在小时线和日线一目均衡云区上方

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    * 美元昨日守在123日圆，在亚洲低点123.07至纽约盘的123.79区间
波动
    * 124.00前方仍压力沉重，日本出口商月末有资金流入
    * 123.00前方有一些买单，进口商和投资者逢低吸纳
    * 技术面也有支撑，日线一目均衡云区顶部昨日位于123.05，今日在
123.15
    * 趋平的日线转换线切入位为123.74，该点位也是阻力位
    * 小时线一目均衡云区亦带来支撑，目前在123.29-55，转换线切入
位为123.57 (完)
    
      
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 (编译 李爽  审校 龚芳)

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