重发-《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月29日

(重发以补上标题的符号)

*工商时报：

--据证期局昨日公布最新统计，上半年公开发行公司募资用在扩充厂房设备金额仅358亿台币，创下2010年以来的六年新低，同期间代表企业投资海外的转投资用途则拉高到292亿，是去年同期一倍以上，若加计海外募资部分，金额更冲到546亿以上。

--行政院周五将召开2016年度中央政府总预算案全体委员会议，匡定岁出、岁入规模。为筹措明年台银、土银增资财源，国发基金拟锁定台积电 释股并融资举债筹钱，释股比例将不到0.5%，不影响台积电公司经营。

--中华征信所表示，国际股市同步出现下修，外在变数太多，短期台湾出口困境已经火烧屁股，政府必须优先救急，现在股市、房市又双双下跌，导致内需无力，如果第三季出口旺季不旺，今年经济成长率保3%可能失败，经济成长只有下修的命运。

*经济日报：

--景气加温、财政改革方案奏效的双重效应，根据2014年度中央政府总决算报告，去年度全国税课收入达1.3434兆台币的新高峰，占预算收入比重达到77.8%，政府财政仰赖税收等稳定财源支应程度为近五年来最大，财政结构趋于稳定。

--联发科 副董事长暨总经理谢清江、友达 董事长彭双浪、中华电信 董座蔡力行等三位科技业代表昨日同声看淡下半年电子业传统旺季。联发科、友达、中华电分别是手机晶片、面板与内需三大指标企业，三家公司高层同声看景气旺季不旺，凸显当下电子业有隐忧。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。