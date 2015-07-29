《香港报摘》--经济日报7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--中国股市跌势放缓、公司业绩佳及并购消息等利好因素，带动环球股市反弹，美滙债息回升。
**其他**
--今日为第5批通胀挂鈎债券（iBond 5）最后认购日，市场预期认购人数近62万人，分派结果将不迟于8月5日公布。
--滙丰控股 迁离伦敦或被剔出富时100指数 名单，市场担心因而触发基金沽售令股价受压。
--港交所 向会员发出公告，下周一起沪股通经手费由双边成交金额的0.00696%降至0.00487%，降幅达30%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。