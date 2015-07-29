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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报7月29日

**头版头条**

--中国股市跌势放缓、公司业绩佳及并购消息等利好因素，带动环球股市反弹，美滙债息回升。

**其他**

--今日为第5批通胀挂鈎债券（iBond 5）最后认购日，市场预期认购人数近62万人，分派结果将不迟于8月5日公布。

--滙丰控股 迁离伦敦或被剔出富时100指数 名单，市场担心因而触发基金沽售令股价受压。

--港交所 向会员发出公告，下周一起沪股通经手费由双边成交金额的0.00696%降至0.00487%，降幅达30%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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