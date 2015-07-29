《香港报摘》--信报7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--香港楼价不断破顶，为增加社会上夹心阶层上车机会，市区重建局首个资助房屋计划“启德焕然壹居”决定拨出约七成单位以市价八折公开发售。
**其他**
--中电控股 表示，由于近月燃料价格下降，公司把今年以来省下的燃料支出退回予客户，涉资约12亿港元。
--置富产业信托 中期每基金单位分派按年上升12%，公司主席赵国雄表示，上半年加租幅度超过20%，预计下半年可望延续上半年经营步伐。
--百丽国际 首席执行官盛百椒称，香港零售市道疲弱，租金压力大，预期今年销售额将录得个位数跌幅。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。