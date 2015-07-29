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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 08:30 BJT

《香港报摘》--信报7月29日

**头版头条**

--香港楼价不断破顶，为增加社会上夹心阶层上车机会，市区重建局首个资助房屋计划“启德焕然壹居”决定拨出约七成单位以市价八折公开发售。

**其他**

--中电控股 表示，由于近月燃料价格下降，公司把今年以来省下的燃料支出退回予客户，涉资约12亿港元。

--置富产业信托 中期每基金单位分派按年上升12%，公司主席赵国雄表示，上半年加租幅度超过20%，预计下半年可望延续上半年经营步伐。

--百丽国际 首席执行官盛百椒称，香港零售市道疲弱，租金压力大，预期今年销售额将录得个位数跌幅。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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