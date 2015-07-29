《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7509港元 ) 美股道琼工业指数周二收高189.68点，或1.09%，报17,630.27点。因市场焦点从中国股市动荡转向美国企业季报 ，且臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在12月前升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 126.160 5.20 43153 9.779 1.65 中国铝业 8.990 1.47 30067 2.787 0.99 中国移动 63.140 1.81 249916 97.878 0.13 中国人寿 19.030 2.48 129992 29.500 0.85 中石油 99.230 4.27 46934 7.691 0.93 中石化 75.370 2.40 47328 5.842 0.38 汇丰控股 44.800 2.07 1662121 69.448 0.87 中电信 55.830 0.98 10732 4.327 0.64 中国联通 13.860 1.39 179075 10.743 1.73 兖州煤业 5.690 4.40 14737 4.410 1.15 华能国际 47.880 -0.15 12593 9.278 0.52 南方航空 51.090 1.35 22462 7.920 0.76 东方航空 42.850 -3.36 15901 6.643 0.64 中芯国际 4.440 0.00 18135 0.688 1.22 （完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。