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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 08:32 BJT

《交易视点》台湾央行增发两年期存单显示资金浮滥，台债偏多--群益金鼎证券

路透台北7月29日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二因美债利率持续走低而开低，然而股市止跌且美债东京盘反弹引发获利了结卖压收高。央行再度增发两年期定存单反映着市场资金浮滥，短线资金追逐有限的筹码态势明显，预估整体趋势仍偏多，殖利率曲线走宽的机会大。五年券104/9 区间0.93-0.98%，10年券104/5期 区间1.43-1.48%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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