《交易视点》台湾央行增发两年期存单显示资金浮滥，台债偏多--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月29日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二因美债利率持续走低而开低，然而股市止跌且美债东京盘反弹引发获利了结卖压收高。央行再度增发两年期定存单反映着市场资金浮滥，短线资金追逐有限的筹码态势明显，预估整体趋势仍偏多，殖利率曲线走宽的机会大。五年券104/9 区间0.93-0.98%，10年券104/5期 区间1.43-1.48%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。