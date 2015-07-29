《全球汇市》美元持坚，市场聚焦美联储政策声明

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1066 1.1058 0.07 -8.52 1.2097
美元/日圆 123.60 123.55 0.04 3.47 119.68
欧元/日圆 136.78 136.63 0.11 -5.81 144.78
美元/瑞郎 0.9615 0.9620 -0.05 -3.28 0.9941
英镑/美元 1.5605 1.5609 -0.03 0.21 1.5573
美元/加元 1.2928 1.2918 0.08 11.28 1.1618
澳元/美元 0.7337 0.7334 0.04 -10.17 0.8168
新西兰元/美元 0.6702 0.6684 0.27 -14.04 0.7797
澳元/日圆 90.690 90.610 0.09 -7.20 97.750
新西兰元/日圆 82.840 82.580 0.31 -11.40 93.310
英镑/日圆 192.88 192.86 0.01 3.79 186.38
澳元/新西兰元 1.0938 1.0946 -0.07 4.48 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/刘秀红/徐文焰/王丽鑫；审校 许娜/王兴亚/张荻/龚芳)
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