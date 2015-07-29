版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 08:43 BJT

《全球汇市》美元持坚，市场聚焦美联储政策声明

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1066 1.1058 0.07 -8.52 1.2097

美元/日圆 123.60 123.55 0.04 3.47 119.68

欧元/日圆 136.78 136.63 0.11 -5.81 144.78

美元/瑞郎 0.9615 0.9620 -0.05 -3.28 0.9941

英镑/美元 1.5605 1.5609 -0.03 0.21 1.5573

美元/加元 1.2928 1.2918 0.08 11.28 1.1618

澳元/美元 0.7337 0.7334 0.04 -10.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6702 0.6684 0.27 -14.04 0.7797

澳元/日圆 90.690 90.610 0.09 -7.20 97.750

新西兰元/日圆 82.840 82.580 0.31 -11.40 93.310

英镑/日圆 192.88 192.86 0.01 3.79 186.38

澳元/新西兰元 1.0938 1.0946 -0.07 4.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞/刘秀红/徐文焰/王丽鑫；审校 许娜/王兴亚/张荻/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐