中国个股：南京银行拟非公开发行不超过100亿元优先股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月29日 - 中国上市城商行--南京银行 周三公告称，拟发行不超过100亿元人民币优先股，用于补充其他一级资本，提高公司资本充足率。
公告显示，按照该优先股计划的强制转股条款，当核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，公司有权将本次优先股按照票面总金额全额或部分转为A股普通股；初始强制转股价格为18.05元/股。
公告指出，本次优先股采用可分阶段调整的股息率，拟发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人。
南京银行同时发布的半年报显示，该行2015年上半年录得净利润35.68亿元，同比增长24.45%，基本每股收益1.20元；期末资本充足率为12.30%，核心一级资本充足率9.41%。
南京银行A股周二收报16.84元，过去一个月累计下跌15.84%。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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