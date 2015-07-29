《香港报摘》--其他报纸重要消息7月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--恒大地产 于本月初开始展开疯狂回购，豪掷逾43亿港元托价，几乎花尽上月初配股所得金额，公司并寻求股东批准增加回购上限。
--前海(香港)全球商品购物中心招标项目最终由周大福企业投得。
**星岛日报**
--拥有Gucci、圣罗兰等多个奢侈品牌的法国开云集团 ，其财务总监杜普莱克斯在业绩分析会议上称，倘香港商铺租金不下调，该集团可能会关闭部分店面；公司并已经与澳门和中国商铺业主商讨调整租金事宜，作为削减成本的一部分。
--众安房产 首次通过众筹网平台于杭州推出400个单位，每平方米5,500元人民币，每人众筹15万元作首付，余下100个单位则由众安负责。
**苹果日报**
--前国务院总理李鹏女儿、有“电力女王”之称的李小琳，正式辞任中国电力 执行董事、董事局主席及首席执行官等职务，周二起生效。
**东方日报**
--长和 旗下加拿大赫斯基能源 上半年盈利按年倒退近76%至3.11亿加元。
--中国多金属 主席冉小川遭投资者入禀索偿，因其保证持货一年的累积回报不少于15%，否则会赔偿差额及损失，然公司2011年底上市后股价急跌。
**文汇报**
--越秀房地产信托 主席刘永杰表示，现时内地经济下行压力大，商业地产价值低，是收购其他项目的好时机，公司主要于上海和北京等一线城市寻求合适项目。
--富贵生命 宣布收购越南项目，成为集团在马来西亚、印尼、新加坡、泰国及中国以外第六个市场。
**大公报**
--体育用品股361度 公布2016年春夏季订货会的童装订单按年急增16%，服装产品占订单总价值约56%；订单急升主要因为鞋类平均售价微跌。
--绿地集团与中国国际金融近日签订战略合作协议，拟在产业基金、股权融资和债券融资、收购兼并、投资业务以及RQFII、战略谘询及产业研究等热门及前沿领域开展合作。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。