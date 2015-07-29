《香港报摘》--其他报纸重要消息7月29日

**明报**

--恒大地产 于本月初开始展开疯狂回购，豪掷逾43亿港元托价，几乎花尽上月初配股所得金额，公司并寻求股东批准增加回购上限。

--前海(香港)全球商品购物中心招标项目最终由周大福企业投得。

**星岛日报**

--拥有Gucci、圣罗兰等多个奢侈品牌的法国开云集团 ，其财务总监杜普莱克斯在业绩分析会议上称，倘香港商铺租金不下调，该集团可能会关闭部分店面；公司并已经与澳门和中国商铺业主商讨调整租金事宜，作为削减成本的一部分。

--众安房产 首次通过众筹网平台于杭州推出400个单位，每平方米5,500元人民币，每人众筹15万元作首付，余下100个单位则由众安负责。

**苹果日报**

--前国务院总理李鹏女儿、有“电力女王”之称的李小琳，正式辞任中国电力 执行董事、董事局主席及首席执行官等职务，周二起生效。

**东方日报**

--长和 旗下加拿大赫斯基能源 上半年盈利按年倒退近76%至3.11亿加元。

--中国多金属 主席冉小川遭投资者入禀索偿，因其保证持货一年的累积回报不少于15%，否则会赔偿差额及损失，然公司2011年底上市后股价急跌。

**文汇报**

--越秀房地产信托 主席刘永杰表示，现时内地经济下行压力大，商业地产价值低，是收购其他项目的好时机，公司主要于上海和北京等一线城市寻求合适项目。

--富贵生命 宣布收购越南项目，成为集团在马来西亚、印尼、新加坡、泰国及中国以外第六个市场。

**大公报**

--体育用品股361度 公布2016年春夏季订货会的童装订单按年急增16%，服装产品占订单总价值约56%；订单急升主要因为鞋类平均售价微跌。

--绿地集团与中国国际金融近日签订战略合作协议，拟在产业基金、股权融资和债券融资、收购兼并、投资业务以及RQFII、战略谘询及产业研究等热门及前沿领域开展合作。（完）

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