芝加哥期市：美国大豆期货连涨两日，玉米期货接近一个月低点

美国农业部(USDA)称，上周美国大豆生长优良率为62%，与前一周持平，但低于上年同期的71%。

天气预报称，未来10日美国作物种植带将出现零星阵雨，料将有利于玉米和大豆作物生长。此前过多的雨水曾引发对作物生长的担忧，导致玉米期货 在6月份大涨18%。

美国农业部称，美国冬小麦收割完成85%，一周前为75%，过去五年平均进度为80%。

美国中西部地区的玉米和大豆现货基差报价周二大多持稳至走强，原因在于尽管期货市场已从一个月低位反弹，但农户销售依然保持清淡。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 509.25 -1.50 -0.29% +1.34% 546.58 34

CBOT玉米 383.25 -2.25 -0.58% -0.07% 412.86 24

CBOT大豆 945.25 0.50 +0.05% +1.29% 988.84 34

CBOT稻米 $10.98 $0.00 +0.00% -0.59% $10.67 58

美国原油 $47.80 -$0.18 -0.38% +0.87% $54.06 22

汇率

欧元/美元 $1.107 $0.001 +0.12% -0.18%

美元/澳元 0.734 0.001 +0.11% +1.02%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 张若琪/王丽鑫)