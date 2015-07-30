专栏节选：大户跑了，散户死了，台股的不祥之兆--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月30日出版的当期「老谢开讲」专栏) 现在民间投资不振，政府财力困窘，政府投资也卡住了，再加上股市、房市不振，影响消费，于是从出口、消费，到投资全都陷入困境，股市的跳水下跌，其实已预告了台湾经济潜藏的不祥之兆。

一个人身体的衰败，通常都是从双脚的退化开始，等到两腿不良于行，大多生命已进入尾声。同样看一个国家的经济，资本市场的荣枯，通常是重要的领先指标，股市的涨跌，常常预告了国家经济的荣枯。

例如美国在爆发金融海啸后，联准会主席柏南克祭出ＱＥ(量化宽松货币政策)，最直接的是要抢救股市，美股从六四五九点止跌，然后展开七年大多头走势，最后攻上一万八千点以上。欧洲的大国--德国，在希腊危机蔓延中仍写下一二三九○点的历史天价。而过去这一年，中国人工制造的大牛市--深沪股市奔驰，深沪股市市值一度超过十兆美元，港股市值一度超过五兆美元，让中国跻身全球第二大资本市场的强国之列。

同样地，国家的衰败，股市也会率先反映。像是欧洲的芬兰痛失了诺基亚，芬兰股市最低曾跌到四七八五点。最具代表性的是希腊股市，从金融海啸前的五三三四．五点跌下来，最惨跌到四七一点，从此就回不去了，希腊经济看不到明天，希腊股市也走到穷途末路。这两年受到油价下跌冲击，再加上欧美经济制裁，俄罗斯股市从二四九八．一点最惨跌到五七八．一点，一个国家经济的衰败，资本市场总是扮演了最重要角色。

**税制争议未解，散户从资本市场窜逃**

台股在七月二十七日拉出一记致命长黑，当天加权指数大跌二一一．一八点，跌幅二．四一％，有一七八档个股急杀到跌停板，这是涨跌幅调整到一○％以来最惨烈的下跌。当天外资卖超只有三十四．○二亿元，台股居然重跌不起，原来最敏感的指标ＯＴＣ指数当天大跌六．○七点，跌幅高达四．九七％，当天融资余额大减到一六八六亿元，代表了散户投资人不断从资本市场窜逃。

台股跌跌不休，上周上演了财金首长互杠的戏码，在金管会提出大户调查报告前夕，曾任财政部长的证交所董事长李述德率先跳出来说，证所税是造成台股量缩的主因；接着券商公会理事长简鸿文也召开记者会，扬言证券税制不改，台股铁定要崩盘；接着金管会公布大户问卷调查，问题都直指税制。但此时财长张盛和又跳出来说，证所税一毛钱都没有课到，基本面才是台股下跌主因；他同时表示，希腊危机造成全球股市下跌，台股不是唯一下跌的国家。

财长这一席话似是而非，首先我们来比较全球股市的涨跌。到七月二十八日为止，台股加权指数下跌七．七九％，ＯＴＣ指数惨跌一六．○八％，代表外资的摩台指数下跌六．一％。比起中港股市，香港恒生涨四．二五％，二十七日上证股市大跌八．四八％，但是今年以来上证仍涨一二．八六％，深证上涨一一．二一％，创业板则仍大涨七五．七三％。

如果再和其他亚洲市场比较，日本表现最优，今年仍有一六．七一％的大涨幅；韩国也涨六．七一％。其他如涨到三万点以上再回档的印度，今年仍保住不跌的格局；涨了七、八年的菲律宾股市，今年仍上涨三．七三％；受到原物料大跌影响的澳洲股市，今年仍涨了三．二四％。表现逊色的只有泰国、印尼、马来西亚，跌最多的是印尼，外资大撤走，今年跌幅九．四六％，这是唯一跌得比台湾惨的市场。大家熟悉的新加坡，今年小跌二．一九％，除了上涨好几年的东协市场出现回档外，亚洲股市可说是涨多跌少。

再看受到希腊债务危机冲击的欧洲股市，今年普遍都有亮眼的演出。即使是七月二十七日的大跌，德国股市今年仍有一二．七六％的大涨幅，法国股市也大涨一五．三三％；两个前欧猪国家，爱尔兰股市今年大涨二○．九四％，义大利也大涨二一．三六％，其他如瑞士、比利时、瑞典都是涨势，显然欧洲国家股市都没有受到希腊危机的拖累。

再看全球中流砥柱的美国股市，今年以来道琼指数大约下跌二％，但生技股的ＮＢＩ指数今年仍大涨二三．一二％，频创历史新高的那斯达克今年也大涨六．四一％，只有费城半导体指数受到美光大跌影响，今年以来下跌七．一三％。

**产业转型不力，台股跌跌不休**

把全球股市扫描一遍，全球股市上涨的市场仍多于下跌的市场，台股表现偏弱。除了跌幅领先外，台股在技术面最早呈现颓势，台股是全球股市率先跌破年线的市场，年线代表的是过去一年平均价格，台股跌破年线之后，连挣扎一下都没有，且直接掼破年线，急跌而下，这代表台股漫长跌势才正要开始。而这次台股的调整，可能是台湾产业转型不力，中国红色供应链崛起，与不当租税结构的一次总算帐，所以我说台股这次跌势透露了「不祥之兆」。

先从整个股市生态来看，市场经常批评股民赚钱没缴税，结果很多税制都压在股市投资人身上，真实的情况是股民「死的死、逃的逃」，从融资余额跌破一七○○亿元，就可看出一般散户能在股市长期存活的不多，原因是股市就像是吃角子老虎，股价从高到低，通常都是一去不回头的居多。

大家最有印象的是宏达电，从一三○○元跌到六十五．五元，一兆元市值蒸发了，大股东仍荷包满满，但股民只能血泪泣诉。另一个是威盛，从六二九元跌到四．三元，威盛减资再减资，小股民老本已所剩无几了。再看二○○○年风云际会的CD-R产业，中环从二一三元跌到二．九二元，铼德从三五五元跌到二．六二元，以及涨到三五九元的精碟下市了。

**绩优形象企业，股价一蹶不振**

还有台湾发展记忆体产业，但是这些公司股价惨跌令人不忍卒睹，像旺宏从一○五元跌到二．九八元，茂矽从九十三．五元跌到一．四九元，华邦从一○六．五元跌到一．九四元，就连号称晶圆双雄的联电也曾涨到一七五元，如今可能面临面额保卫战。

最近我发现，过去素有绩优形象的企业，如今股价早已一蹶不振。像网路设备厂友讯股价曾涨到一四六．五元，友讯从二○○○年以来，一直是很绩优的公司，但是现在股价跌到一○．九元，已经快到面额保卫战了。同行的智邦也从一四五元跌下来，如今只剩下十二．六元左右，太多的公司股价一去不回头，股民置身股海简直就像是杀戮战场。

这两年红色供应链崛起，台厂很多供应链都受重创，像是电声业者美律，过去一年来股价从一九五元跌到五十二．二元，电池模组的顺达科从九十二．五元一口气跌到五○．四元，新普从一九六元跌到一二二元，但真正撼动全台湾的是联发科股价。过去一年来，从五四五元跌到三一七．五元，股价一口气重挫四成多，市值折损超过三千五百亿元，从股价惨跌可以看出，大陆的清华紫光私有化整合展讯、锐迪科之后，似乎开始对联发科带来沉重的压力。

如果联发科也不支倒地，下一个受冲击的，恐怕是超级巨星台积电了。这次台积电暴露了两个败象，一个是台积电在六月二十七日除息四．五元，当天贴息重挫三元，这个情况和台积电过去快速填息很不一样；二是台积电股价跌到一三四元，已跌破年线，技术面开始转弱，如果六月营收比五月大减一百亿元的情况再恶化，台积电清理库存压力加大，可能会对股价造成重伤害。这是台股继续弱化的关键因素之一。台股面临产业内外夹击，再加上困扰投资人的税制，更加速让台股弱化。

最直接的冲击是，台湾金融帐连续十九季净流出，金额已达一八七八．一亿美元，且流出金额逐季加大，今年第一季达一八八亿美元，创了历史单季新高，这一八七八．一亿美元的钱换算成新台币，已超过五．九兆元，这么庞大的资金，从台湾跑出去买外国股票及资产，造成本土资金弱化。为了弥补这个资本外逃，政府也在努力吸引外资，让外资来台炒股、炒汇的钱，一直维持在二○○○亿美元的高档。

外资拉抬权值股，让今年台股一度到一○○一四点，乍看台股万点重临，其实那是权值股在使力，多数个股老早已纷纷破底而下，这从ＯＴＣ指数的暴跌已可看出端倪。一旦外资发现台湾基本面出了问题，那些仅剩的绩优股如台积电、大立光、汉微科加入补跌行列，台股指数恐怕会很难看。张盛和部长说，台股下跌和税制无关，因为证所税根本没课到。其实关键核心在证所税加上富人税，从二代健保附加费二％，到两税合一扣抵减半，都对资本市场造成重伤害；但杀伤力更大的是外资与内资税制不同，这等于政府变相鼓励大家变身当外资。

**税制规画让资金溢出，房市、股市皆不稳**

当一个国家税制改革，完全不考虑与别国的租税竞争力时，其实领导人已把国家带向崩坏之路。马总统不断重申公平正义，其实外资轻税，本国人重税，已创造了更大的不公平、不正义，也是资金加速外逃的关键。 过去三年，台湾的投资人积极向外投资，资深股市大户转战陆股、港股，资金实力更上一层楼的则以美股、日股为主力战场，海外房地产更成为显学。过去隔山买牛是寿险机构的专利，现在一般投资人也跑去日本置产，到柬埔寨、马来西亚等地炒房。台湾一向以资金雄厚着称，但是税制规画让资金溢出到四处找机会，最后房市与股市都会撑不住。这个情况与高铁沿线超抽地下水一般，最后路基塌陷，连高铁也会告急。

最近台股跌破九○○○点大关，已出现了无量撑不住大局的现象，从七月中旬起，多次出现超过三百档的公司成交不到一百张，成交不到十张的也有近百档。本来资本市场是给企业筹资扩大版图用的，但是，今年频频出现企业减资，甚至可能出现下市（私有化）的现象，还有最近一年来，掏空公司的事件频传，这些都是台股式微的恶兆。

除了这些市场面、资金面因素，冲击台股最直接的核心是基本面。今年台湾各项经济指标都出现恶化现象，除了出口大衰退，上期今周刊更提及投资面的问题。我们的外国直接投资在全球排行倒数第五，台湾的工资低，加上人民友善，但外国人为什么仍不愿在台湾投资？追根究柢，原来政府扮演了重要角色。再投资是产业发展的根本，台湾只见到本国资金投资别人，却不愿投资自己的窘况。现在民间投资不振，政府财力困窘，政府投资也卡住了，再加上股市、房市不振，影响消费，于是从出口、消费，到投资全都陷入困境，股市的跳水下跌，其实已预告了台湾经济潜藏的不祥之兆。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。