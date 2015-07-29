中国基金：一带一路B触发下折阀值，八只分级基金预警可能下折

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月29日 - 随着中国A股市场本周再度大跌，分级基金B份额下折潮或会再度来袭。中融中证一带一路主题指数分级基金B份额 因触发下折阀值，将进行不定期份额折算；还有八只分级基金因B份额净值接近下折阀值而预警近期可能进行份额折算。
一带一路分级基金公告显示，截止周二，其B份额的参考净值为0.239元，低于下折阀值0.25元，基金决定以周三（29日）为基准日办理折算业务。
而周二晚间公告可能触发下折阀值的分级B包括创业板B 、钢铁B 、工业4B 、煤炭B 、证保B 、证券股B 、转债B 、同瑞B 。
分级基金其实是一种杠杆基金，A份额及B份额的初始规模为1:1，A份额将资金出借给B份额，获得约定收益，约定利率通常是在一年期定期存款利率上加点。若B份额净值不断下跌或上涨，会使得其杠杆比例越来越高或越来越低。因此分级基金往往分别设置一个上折和下折阀置，下折阀值通常为0.25元。一旦触及该阀值，即引发份额重新折算，A份额和B份额的净值重新归到1元。
理论上，份额重新折算不会引起收益和损失，但因为A份额和B份额在交易中往往有折价和溢价，因此实际上，上折和下折一般都会引起损益产生。例如下折中，因B份额交易价格有不小的溢价，折算后其交易价格会向净值靠拢，B份额持有者会产生损失。
以一带一路B为例，其周二收市价为0.406元，较其净值溢价七成。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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