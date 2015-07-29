《交易视点》台债再次走多关键在台股，留意久盘不耐卖压出笼--元大宝来证

路透台北7月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾存在基本面疑虑，台股能否走稳成为左右公债殖利率向下突破的重要因素之一，而央行昨日宣布增发两年期存单为300亿台币，预期将让两年期存单标售利率稍稍上扬，至于对公债影响应较为薄弱。

目前公债殖利率低档盘旋，若以盘代跌，追价动能不足的话，可预见短线将有卖压出笼，谨慎观望当前盘势，预估本周10年券104/5 成交区间为1.45%-1.50%，而5年券104/9期 则在0.95%-1.0%之间。