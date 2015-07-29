《交易视点》台债再次走多关键在台股，留意久盘不耐卖压出笼--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾存在基本面疑虑，台股能否走稳成为左右公债殖利率向下突破的重要因素之一，而央行昨日宣布增发两年期存单为300亿台币，预期将让两年期存单标售利率稍稍上扬，至于对公债影响应较为薄弱。
目前公债殖利率低档盘旋，若以盘代跌，追价动能不足的话，可预见短线将有卖压出笼，谨慎观望当前盘势，预估本周10年券104/5 成交区间为1.45%-1.50%，而5年券104/9期 则在0.95%-1.0%之间。
市场开始关注在今日起为期两天的FOMC会议，若美联储计划于今年9月来进行升息，可能在此次会议后就透露出某些讯息，然而目前影响升息的关键点依然在于通膨，其主因于商品价格下滑及强势美元。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。