全球金市：金价在1,100美元略下方持稳，等候美联储会议结果

金价本周在窄幅区间胶着，等待周三出炉的美联储政策会议结果。预计联储官员会向市场发出更多信号，随着经济复苏，美国年内升息几成定局。

如果升息，则将是近10年来的首次。分析师称，升息有可能发生在9月或12月，意味著作为无息资产的黄金将面临更多下行风险。

美国8月期金 下滑0.2%，至每盎司1,094美元。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。

世界最大黄金精炼商Valcambi称，中国今年的黄金进口量降幅可能多达40%，主要原因是用黄金为国内融资做担保的需求减少。

美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金