全球金市：金价在1,100美元略下方持稳，等候美联储会议结果

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
金价本周在窄幅区间胶着，等待周三出炉的美联储政策会议结果。预计联储官员会向市场发出更多信号，随着经济复苏，美国年内升息几成定局。
如果升息，则将是近10年来的首次。分析师称，升息有可能发生在9月或12月，意味著作为无息资产的黄金将面临更多下行风险。
美国8月期金 下滑0.2%，至每盎司1,094美元。
汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。
世界最大黄金精炼商Valcambi称，中国今年的黄金进口量降幅可能多达40%，主要原因是用黄金为国内融资做担保的需求减少。
美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 龚芳/许娜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。