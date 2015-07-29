港报社评：学生冲击校委会不可接受--星岛日报7月29日

香港大学被指拖延任命副校长的风波，到昨日发展到学生强行冲进校务委员会会议现场，打断会议及不让委员离开，在混乱中有两位校务委员要送去医院，包括有「换肝圣手」之称的港大医学院外科学系教授卢宠茂。学生有权利表达自己的诉求，但是以如此激烈及破坏秩序的方式，却与其标榜的民主理念背道而驰。 港大学生今次行动，原因是怀疑校委会成员受到政府的无形干预，令早已通过多重物色甄选程序的副校长热门人选陈文敏，去到校委会这一关被卡住，先有调查时任法律学院院长的陈文敏在部分教职员不按规定疑滥用校方资源推动占中的角色，继又等待首席副校长有人选之后才作决定。 陈文敏在政治立场上倾向民主派，亦支持占领行动，众所周知，学生觉得校委会的做法是透过拖延策略，令陈文敏做不成副校长。学生组织及部分校友为此发动过签名运动和其他抗议行动，要求校委会早日通过任命。

在这股角力过程中，学生的行为不断升级及激烈化，终于演变成昨晚的冲击事件。学生不只冲进会场打断会议，还不让委员离去，如果调转角色是有人不让学生离去，不排除学生会投诉遭非法禁锢。其中一名校委刘麦嘉轩离开，学生更包围她，结果她不适送院。至于卢宠茂则被引述指受到学生推撞跌倒要扭伤脚。 学生会会长冯敬恩事后对卢宠茂跌倒表示「深切慰问」，可是，在卢宠茂跌倒摊卧地上时，学生们全都不顾而去，继续他们的抗争，他们心中有没有一点的悔咎呢？ 其实，校委会昨日的议程就是不欲无限期等待，打算以九月为限。学生的冲击行动根本改变不了会议的结果，反而延误会议进程，更受到多方谴责，带来反效果。就算校长马斐森以安全为理由吁请学生离开，学生都当作耳边风，结果发生不幸事件，公众中料有更多人靠往卢宠茂那边。

以冲击表达诉求，不只是昨晚行动的学生的倾向，在其他大专校园亦存在这样的想法和策略。早前浸会大学打算委聘钱大康出任校长，在遴选任命过程的最后关头，亦发生学生包围及冲进会场辱骂校方高层的事件。 一些学生誓要以「捣乱派对」来标示自己的诉求，漠视学校机制和其他学生的感受，在一些大学毕业礼中已经屡见不鲜。其实，本港大学向来自由开放，学生无论校内校外，都有充分发表诉求的园地，学校也有固定的谘询机制吸纳学生代表意见。 当学生以激烈行动，但求争取诉求罔顾他人权利和安危，大众看不到他们说理的一面，只看到他们声大夹恶的一面和造成的破坏后果，对学生的同情恐怕会每况愈下

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