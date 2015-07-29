港报社评：港大学生会暴力冲击校委会须受谴责--文汇报7月29日

香港大学校务委员会昨日开会，重新商议是否等待首席副校长任命落实，才处理副校长空缺，结果有关会议被港大校友关注组及港大学生会的示威冲击捣乱，被迫终止。港大学生为政治需要对校委会发动大逼宫，不仅辱骂校委会成员，更暴力冲击校委会会议，把港大校训「明德格物」践踏得体无完肤，实在是港大之耻，必须受到严厉谴责。

昨日会议之前，港大学生会的成员联同其他支持陈文敏的所谓港大校友，包围会场不断叫嚣，摆出咄咄逼人的姿态。会议审议了数小时，港大学生会有参与会议的成员传出校委会维持原来决定的消息，有学生冲入会场，在表决前打断会议，狂呼乱叫，要求校委会立即就副校长一职作出决定，更包围李国章高声指骂，场面极之混乱。混乱中，校委之一的卢宠茂欲离开时因混乱跌倒，但冷血的示威者要求其他校委留在原位才肯为卢宠茂放行就医。另一校委麦嘉轩亦惨被包围逾半小时引致身体不适，卢与麦同被送往玛丽医院诊治。

港大学生会成员冲击校委会之粗暴放肆，十足像文革期间高呼「造反有理」的红卫兵，大搞顺我者昌，逆我者亡，只有学生同意的才是真理，学校领导和教师坚持制度和原则，就要受到无情的批斗，完全违反学生尊师重道的精神。在视法治为社会核心价值的香港，在香港大学这所百年高等学府，竟然上演学生斗老师、砸烂学校制度的惊人一幕，不能不令人感到心寒。

港人一向尊重既定的规章制度，以维系社会的公平、公正、公义，不会因声大夹恶、人多势众而改变游戏规则。根据香港的法例和传统，校委会是一所大学的管治机构，当中的成员有权制定政策、监察及贯彻大学的宗旨，有权决定大学的人事安排。委任李国章这些不属于港大的人士入校委会，也合法合情合理，符合香港教育和发展的需要。港大学生会成员为了达到陈文敏出任副校长的政治目的，粗暴干扰校委会运作，恐吓校委会成员，斗争矛头直指李国章。这是赤裸裸破坏港大纲纪的行为。

陈文敏能力、品格均不符担任港大副校长的要求，在处理匿名捐款问题上更被港大校委会指「不符预期标准」，廉署亦已立案跟进，有大量「手尾」要跟进。在此不清不楚、争议大的情况下，反对派仍千方百计要将陈文敏推上副校长的宝座，更加暴露出陈文敏抢夺港大副校长职位背后隐藏不可告人的政治企图。这不能不引起社会的警惕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘