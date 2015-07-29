港报社评：中电超收燃料费，政府有纵容之嫌--明报7月29日

中电宣布向用户退回部分燃料费，这个做法理应让用户额手称庆。不过，事态却反映中电滥收燃料费，而政府未能有效监管，导致中电在不合理情况下加电费而增加市民生活开支。中电退回燃料费，并不表示它放下屠刀立地成佛，而当局与中电互动之时，是否维护市民利益，抑或为中电的利益服务，再多了一个客观事例；燃料费的不合理实质，若持续向电力公司倾斜，势必累积更大民怨，政府不能不察。

中电以燃料成本下降为由，给用户退回燃料费，将按今年1月至6月期间的总用电量，让用户每度电可获回扣8仙，退款总额约12亿港元。首先，这个数额只是中电总体燃料帐的一部分，这笔帐到底有多少，中电昨日并无披露；其次，所谓退款自动存入用户帐户内，用作扣减电费，直至退款额用完为止，然后中电再按原来方程式向用户征收燃料费。可以这样推测：今次中电向用户特别退款，有理由相信预先征收的燃料费数额十分庞大，中电要先「泄洪」，以免到年底时，因为燃料费总额太过惊人而影响加价大计。

去年底，中电提出2015年增加电费时，以燃料成本上涨为由，每度电燃料费增加4.6仙，电费因而增加3.1%。2014年年中起，燃油价格持续下调，而全球经济放缓，连2008年之后成为全球经济增长火车头的中国经济也出现疲态，导致燃油需求减少；当时，专家学者对中电仍然认为燃料成本上涨都不以为然，可是负责把关的政府却认同中电提出的方案，于是燃料费「不减反加」，中电获准向用户征收「未来钱」。

2014年中电的电费，其实已经藉征收燃料费而提前加价。中电原本预计到去年底，燃料帐有15亿元负结余，可是埋单计数却有28.8亿元正结余，一来一回相差43.8亿元，即是中电提前向用户收取了接近30亿元，因而才有今年所谓加电费3.1%的「合理加幅」。去年底，中电再用同一招数，提前向客户收钱。现在中电宣布退回燃料费每度电8仙，由于今年每度电燃料费加了4.6仙，若按今年燃料费实际成本，中电的电费应该减价才对，而且减幅最少4.15%，现在却不减反加。

问题是政府在维护市民利益方面，究竟做了什么？2014年的燃料费，中电已经大大计错数，去年就今年燃料费，中电再提出估计和方案，政府是否做过资料蒐集分析、顾问专家怎么说，这些相关资料应该公开，让市民看到政府并非对中电俯首贴耳、言听计从。

燃料帐虽云以「实报实销」原则运作，电力公司收多了的要退回，用户表面上并无损失；不过，最近两年中电操作燃料费，有变相加电费之嫌，若出现年年超收燃料费，其实就是用户年年向中电「进贡」，而中电征收了大笔未来钱之后，则用以调节年度加电费的幅度，并藉此包装所谓合理加幅。

「实报实销」不能使超额征收燃料费合理化，因为若抱持「多收了，退回就是了」的思维和逻辑，则岂非电力公司肆意征收燃料费也无问题？答案当然不是。燃料费须经审批和监管，本来就说明其性质是「应收则收，不应收就不要收」，这个道理十分浅显，为何总是搞得那么复杂？因此，政府怎样看待中电连续两年藉燃料费加电费，应该有一个说法，让市民知道政府如何保障他们的利益，否则政府就有与中电「合谋」，联手使中电客户缴付超额电费之嫌。

有意见认为，今次中电退回部分燃料费，是燃料帐正结余太多了。去年底已有正结余约30亿元，今次大加燃料费之后，正结余不断累积，数额想必十分惊人（中电昨日拒绝披露实际有多少），可以肯定退回的12亿元只是其中一部分。中电这个举措被解读为「泄洪」，目的为稍减燃料帐体积，以免过于吓人而影响明年的加电费大计，因为燃料费过多而提出加电费，反弹会较强烈，退款讨好市民则有望收纾缓压力之效。同样的问题是：中电必然向市民的荷包打主意，把圈定的燃料费转化为利润，然则政府今年怎样与中电周旋，保障市民的利益，同样的场景又出现了，就看政府如何使市民缴付的电费，达至真正的公平合理了。

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