《中国报摘》--其他报纸重要消息7月29日

**上海证券报**

--部分中小券商近期正在研究下调两融利率，以吸引更多的投资者将信用账户迁移至所在券商。业内人士认为，两融新规使得客户可自由选择券商，后续或有更多的中小券商加入降价队列，但暂难以对行业竞争格局构成实质影响。

**证券时报**

--证券公司融资模式再现创新。继两融收益权简单转让银行之后，日前再曝出平安证券已率先开发并发行了以两融收益权为基础的资产证券化（ABS）产品——平安融盈集合资金计划。据悉，该两融ABS产品在实现动态循环购买合格资产的同时，还突破了业界难题——让两融业务真正实现了出表。

--河北银行将于8月初召开2015年第三次临时股东大会，除审议增资扩股方案、注册资本变更、章程修改等议案外，还将审议关于首次公开发行由H股调整为A股的议案，河北银行上市计划再次转向。

**每日经济新闻**

--近日，商务部发布通知，将上海自贸区融资租赁行业改革试点经验在全国范围内推广，包括允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务，融资租赁公司设立子公司不设最低注册资本限制。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

中国报摘

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