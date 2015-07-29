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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--7月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    7月29日(三) 
    2350 日本工业生产                              6月初值       +0.3%     -2.1%
             一个月预估值                                          --      +1.5%
             两个月预估值                                          --      +0.6%
    
    7月30日(四)
    0130 澳洲建筑许可                                  6月       -0.8%     +2.4%
    0130 澳洲出口价格                               第二季       -4.0%     -0.8%
             进口价格                                            +1.5%     -0.2%
    0700 瑞士KOF领先指标                               7月      正90.3    正89.7
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              7月     减少0.5   减少0.1
             未经季节调整失业人数(万人)                          275.7     271.1
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      278.6
    0900 欧元区企业景气指数                            7月      正0.15    正0.14
                经济景气指数                                   正103.3   正103.5
                工业景气指数                                     负3.4     负3.4
                服务业景气指数                                   正8.0     正7.9
                消费者信心指数                                   负7.1     负5.6
                消费者通胀预期指数                                 --      正4.8
                生产者通胀预期指数                                 --       持平
    0900 欧元区失业率                                  6月       11.1%     11.1%
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月初值     +0.3%     -0.1%
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.3%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    +0.3%     -0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率              第二季初值   +2.6%     -0.2%
                              最终销售                           +3.0%     -0.6%
                              消费者支出                           --      +2.1%
             GDP隐性平减指数                                     +1.5%     -0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.6%     +0.8%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +2.0%     -2.0%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月25日当周      27.0      25.5
                         四周均值(万人)                            --      27.85
                   续请失业金人数(万人)          7月18日当周     221.2     220.7
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    8月         --       正67
    2300 韩国工业生产(较前月)                          6月       +0.1%     -1.3%
                     (较上年同期)                                -1.0%     -2.8%
             服务业产出(较前月)                                    --      -0.4%
    2305 英国GfK消费者信心指数                         7月         正5       正7
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      6月       -0.5%     +2.4%
                 (较上年同期)                                    +1.7%     +4.8%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   6月        持平     +0.1%
             全国整体CPI                                           --      +0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               7月        持平     +0.1%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.3%
    2330 日本求才求职比                                6月        1.20      1.19
             失业率                                               3.3%      3.3%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值    预估值    
    
    7月28日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      6月       +0.5%     +0.5%
    
    7月29日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     6月        1.68       --
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         8月      正10.1    正10.1
    0645 法国消费者信心指数                            7月          93        94
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        6月   增加12.20 增加11.00
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加26.15 增加20.50
             抵押贷款批准件数(千件)                             66.582        66
             M4货供额(较前月)                                    -0.5%       -- 
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 7月        正21      正30
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周       379.5       -- 
             再融资指数                                        1,406.3       -- 
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                6月       -1.8%     +1.0%
    1800 美联储公布利率决议                             --     0-0.25%       -- 
    2245 新西兰建筑许可                                6月       -4.1%       -- (完)

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