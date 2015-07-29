主要国家经济指标预测--7月30日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月29日(三) 2350 日本工业生产 6月初值 +0.3% -2.1% 一个月预估值 -- +1.5% 两个月预估值 -- +0.6% 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -0.8% +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -4.0% -0.8% 进口价格 +1.5% -0.2% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 正90.3 正89.7 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 减少0.1 未经季节调整失业人数(万人) 275.7 271.1 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0900 欧元区企业景气指数 7月 正0.15 正0.14 经济景气指数 正103.3 正103.5 工业景气指数 负3.4 负3.4 服务业景气指数 正8.0 正7.9 消费者信心指数 负7.1 负5.6 消费者通胀预期指数 -- 正4.8 生产者通胀预期指数 -- 持平 0900 欧元区失业率 6月 11.1% 11.1% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.6% -0.2% 最终销售 +3.0% -0.6% 消费者支出 -- +2.1% GDP隐性平减指数 +1.5% -0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +0.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% -2.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月25日当周 27.0 25.5 四周均值(万人) -- 27.85 续请失业金人数(万人) 7月18日当周 221.2 220.7 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 正67 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 +0.1% -1.3% (较上年同期) -1.0% -2.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正5 正7 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -0.5% +2.4% (较上年同期) +1.7% +4.8% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 持平 +0.1% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 持平 +0.1% 东京地区整体CPI -- +0.3% 2330 日本求才求职比 6月 1.20 1.19 失业率 3.3% 3.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +0.5% +0.5% 7月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 6月 1.68 -- 0600 德国Gfk消费者信心指数 8月 正10.1 正10.1 0645 法国消费者信心指数 7月 93 94 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加12.20 增加11.00 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加26.15 增加20.50 抵押贷款批准件数(千件) 66.582 66 M4货供额(较前月) -0.5% -- 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正21 正30 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 379.5 -- 再融资指数 1,406.3 -- 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 -1.8% +1.0% 1800 美联储公布利率决议 -- 0-0.25% -- 2245 新西兰建筑许可 6月 -4.1% -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。