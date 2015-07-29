港报社评：美日染指台大选，两岸变局增风险--信报7月29日

人称「台独教父」的台湾前总统李登辉（图）刚于周日结束访日回台，他此行本低调造访东京、福岛等地，结果却高调曝光，因为日本首相安倍晋三亲到酒店与他密谈了一个半小时，内容秘而不宣，更惹外间好奇；但作为过气已久的政坛耆老，李登辉仅余的政治能量就是台独思想，安倍作为日揆，纡尊降贵会见台湾前总统，史上罕见，外界揣测，日方是想激活台湾这张牌，给中国添烦添乱。的确，不管东海或南海，乱了台海就可叫中国四处烽烟不相顾。

其实，李登辉访日时机微妙，台湾明年大选，国民党一众有份量的大佬俱偃旗畏战，推举二线女将洪秀柱出来角逐总统大位。去年「九合一」选举，国民党一败涂地，已为台湾很可能再次变天埋下伏笔。国民党难胜，民进党轮替上场的呼声高亢，主席蔡英文一只脚已踏上总统宝座，除了形势比洪秀柱强，更因为她得到美国的祝福，较早前蔡英文高调访美「受教」，白宫押注其身上呼之欲出。

众所周知，美国左右台湾政局的能力不容小觑，犹记二〇〇八年蓝绿决战，美方抑台独而抬举国民党，造就了马英九大胜谢长廷而执政，两岸得到一段蜜运期。美国当年遏制民进党，是囿于其时金融危机和反恐，谋求得到中国配合，乐见台海绥靖之势。现时美国政府实行亚太再平衡，要的就是向中国叫阵，重新扶起台独势力，不排除再打台湾这张牌。以史为监，可以知兴替，民进党取国民党而代之，是美国的既定方略，对台湾政权之变，大陆的影响力无法左右大局。

美国的取态，是日本的指引，至于要利用李登辉这枚旧电池，是想他倒逼蔡英文。刻下基于选情的考虑，蔡英文显然不欲亮明台独取态，以至马英九放话，蔡英文会延续他的「不统、不独、不武」的「三不」两岸政策。有见于此，李登辉放声批评蔡英文懦弱，他作为政外老人敢于发狠话，恃的就是美日背后撑腰。这情况或许表明，蔡英文如隐晦台独，或未能切合美日欲刺激北京、挑动台海风云所需。看来美日染指台湾大选，决意把动静闹大，绝非杞忧。

对于国民党败政失权，民进党在地方选举彻底翻盘崛起，大陆已在为台独回潮做定预案。日前官媒报道解放军一场演习，照片上出现模拟攻入台湾总统府场景。虽然台湾方面提出抗议，但大陆不予回应，那就是一派「你懂的」意思。回看早前风传对敢于台独势必施行「斩首行动」之说，照片彷佛意在提出警告，图收震慑之效。

美日对华硬起来，若走出利用台独这步棋，对弈者是毫不示弱的习近平，未来会是硬碰硬的强斗，还是硬中有软的对峙，能否维持斗而不破，尚待观察。然而所谓「斩首行动」纯粹吓唬，震慑作用有限，真正对台湾具实质威胁的，还是切断经贸，断「经脉」可以激民变，这一点料民进党不会不知道，如何在「经」与「独」之间和大陆周旋，是民进党治台的大课题。经济系民心，凭此能否牵制台独不致走太远，可能才是大陆的策略焦点。

一旦美日联手，激活台独这池浑水，大陆另一个顾忌是，美日台联动之际，将香港卷入其中。香港当前的社会运动复杂并日趋激进，本土派异军突起，从政治理念到运动形式，都易于与台湾尤其台独活跃势力呼应，而且两者已建立起交流与沟通，未来加深互动，确是「一国两制」的极大讽刺，香港不但未能向台湾垂范回归意识，反而有接受台湾民主政治输送，滑向中国版图上的另一异体的危机。虽然港独未成气候，但北京却不得不防。

美日如再打台独牌对付中国大陆政权，确实是一记阴招，且阴招不暗施而明打，俨然是要警告中国政府，他们有掀起台海惊涛的能力。中方如何回应，关乎两岸四地的安宁。今年九月，习近平访美，话题即使涉及南海东海，也不会深入讨论台湾政权易手，这是目前未足摆上枱面，仍于背后发功的敏感议题，但台海变局势在必然，无可回避。

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