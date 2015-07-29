港报社评：市建局推豪版居屋，显房策尴尬--经济日报7月29日

市建局昨公布其资助房屋申请资格，家庭月入上限达6万元，远高于居屋，此因项目成本不低，市建局难平卖。房屋资源紧绌却资助较高收入阶层置业的尴尬，凸显港府房策混乱。

特首梁振英在今年初的施政报告中，提出由市建局提供资助房屋，被市场视作「豪版居屋」，首个项目「焕然壹居」昨宣布申请资格，家庭入息上限为每月6万元，远高于居屋的4.6万元，虽有意见质疑申请资格过宽，惟市建局定出此标准，有其现实难处。

皆因此项目本是为受市区重建影响的旧区居民，提供「楼换楼」选择，其建筑质量堪比私楼，成本不低，财政自负盈亏的市建局难以平卖。就算市建局提供市价8折的折扣，以接近成本价推售，最贵单位售价仍可能达650万元，就算付了三成首期，其余七成按揭并分20年偿还，每月供款仍至少要两万多元，申请者若非高收入家庭，未必能通过按揭贷款压力测试。

虽然如此，有关项目始终属于资助房屋，申请入息上限定在6万元的高位，凸显了港府资助房屋政策的两个尴尬。

其一，谁该接受房屋资助？公众对资助房屋的理解，是将资源用在刀口上，优先助基层与中下层安居。惟根据港府最新统计，月入达6万元的家庭，已属社会上最富裕的两成人口，此恐惹公众质疑，为何有限的资助房屋资源，并非集中解决最有需要的基层与中下层住屋需要，而是挪腾资源助相对富裕的阶层置业？

其二，港府如何满足需求？申请入息上限6万元，意味将全港逾8成家庭纳入了资助房屋网，港府是否有足够资源，满足因入息限额大幅调高引发的庞大潜在需求？尤其焕然壹居若向隅者众，较高收入家庭若促港府再加推同类项目，以回应其住屋需求，在房屋及土地资源短缺下，港府能否持续作此供应？

事实上，港府亦已承认，现时尚未有足够土地满足十年建29万个资助房屋单位的目标，惟港府在设法从市建局等挤出更多供应，以弥补数量不足的同时，同样关键的是厘清资源分配的准则，若资源充裕令各阶层可雨露均沾，故最理想；但在土地供应紧绌下，则应集中助基层与中下层。

要解决本港住屋的深层矛盾，港府必须让市民相信资助房屋政策是可持续、有效地执行，此需港府更深思熟虑，避免在有限资源下不断拆东墙、补西墙，变成顺得哥情失嫂意，分配若欠周全徒惹各阶层的更大蜗居民怨。

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