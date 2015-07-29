建信期货：中国期指总持仓量减少，短期继续杀跌可能性不大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月29日的《期货日报》：
周二，股指期货持仓量有所下降，贴水幅度有所收窄。IF四份合约合计减仓3650手至93358手，IH四份合约合计减仓2057手至29422手，IC四份合约合计减仓789手至18176手。大跌之后空头选择减仓，现货市场盘中抄底资金较为活跃，意味着股市在目前位置存在一定支撑。
操作上，由于股市在大跌后出现减仓反弹情况，同时前十净多持仓也出现上升，多头增仓较为积极，说明股市在目前位置上存在一定支撑，短期继续杀跌的可能性不大，建议投资者以逢低做多为主，适当参与反弹。另外，目前IC近月贴水429点而IH近月贴水63点，在反弹过程中IC收敛速度将快于IH，因此在跨品种方面可以以多IC空IH作为对冲。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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