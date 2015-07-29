期货日报：大连玉米远月期价破关键支撑，后期走势不看好

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月29日的《期货日报》：
近两个交易日，连玉米各合约期价集体下挫，其中主力1601、1605合约期价双双下破2,000元/吨关键支撑位，且市场成交放量。
据了解，目前国内玉米市场供应十分充足，一方面是国储玉米在大量抛售，另一方面是进口廉价玉米大量到港。而需求方面，饲用和工业用玉米联袂陷入低谷，同时玉米在饲料等行业被替代的现象又大量涌现。如此一来，玉米价格只有通过不断下滑来寻找底部。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。