期货日报：大连玉米远月期价破关键支撑，后期走势不看好

据了解，目前国内玉米市场供应十分充足，一方面是国储玉米在大量抛售，另一方面是进口廉价玉米大量到港。而需求方面，饲用和工业用玉米联袂陷入低谷，同时玉米在饲料等行业被替代的现象又大量涌现。如此一来，玉米价格只有通过不断下滑来寻找底部。(完)