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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 09:22 BJT

期货日报：大连玉米远月期价破关键支撑，后期走势不看好

以下内容节选自7月29日的《期货日报》：

近两个交易日，连玉米各合约期价集体下挫，其中主力1601、1605合约期价双双下破2,000元/吨关键支撑位，且市场成交放量。

据了解，目前国内玉米市场供应十分充足，一方面是国储玉米在大量抛售，另一方面是进口廉价玉米大量到港。而需求方面，饲用和工业用玉米联袂陷入低谷，同时玉米在饲料等行业被替代的现象又大量涌现。如此一来，玉米价格只有通过不断下滑来寻找底部。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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