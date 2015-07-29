中国金融：武汉科技金融改革创新实施差别化监管，支持互联网金融等

路透北京7月29日 - 中国的金融时报周三刊登武汉城市圈金融改革创新专项方案，提出对科技金融专营机构实施差别化的信贷管理制度和监管，并给予更高的风险容忍度等。方案还鼓励民资发起设立中小型银行等金融机构，并支持互联网企业依法发起设立或参股金融机构等。

中国首个科技金融改革创新实验区方案近日正式获批，落户武汉城市圈。具体方案还包括，支持外资和民间资本在东湖国家自主创新示范区发起设立证券公司，支持依法发起设立网络证券、网络保险和落网基金销售等创新型机构。

方案提出，引导金融机构根据科技型企业特点开发跨机构、跨市场、跨领域的金融产品和金融业务，探索投贷联动模式、银保联动贷款、选择权贷款和科技型企业股权化直投业务。

方案鼓励科技型企业通过股权债权等途径开展直接融资，支持外资股权投资基金落户武汉城市圈，允许注册在东湖国家自主创新示范区内的科技型企业从境外融入人民币资金，推进科技型企业债券融资，研究开展高新技术企业发行高收益债券试点。

方案称，推动武汉金融资产交易所开展信托产品、私募债的登记交易，探索备案发行知识产权专项债券，支持发行知识产权信托产品等。并探索建立污染物排放权交易市场，开展碳排放权质押贷款试点，探索发行碳资产债券和信托产品，建立低碳发展引导基金。

同时，支持设立科技保险公司，引导在东湖国家自主创新示范区设立科技保险专营机构，鼓励有条件的机构发起设立再保险公司。并扩大小额贷款保证保险、贷款担保责任险和内外贸信用保险规模，探索发展债券信用保险等。并鼓励保险机构发起或参与设立科技产业投资基金，探索保险资金参与重大科技项目投资的方式。