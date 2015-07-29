版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 09:23 BJT

韩国已公布经济指标--2015/7/29

经济指标                   时间        最新数据          前月/前季数据        下次公布时间        预估值
                                                                                    (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)          第二季         +0.3%  @-p             +0.8%  @-r              --           --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)           6月         +0.7%                  +0.5%               8月3日        +0.7%
                                                                                                   
 工业生产(m/m)                      5月         -1.3%  @-p             -1.3%  @-r         7月30日        +0.1%
 失业率                             6月          3.9%  @                3.9%  @           8月11日           --
 贸易收支(亿美元)                   6月       顺差100  r              顺差63  r            8月1日           --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐