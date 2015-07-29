期货日报：内外交困，大连豆粕期货走势短期上下两难

以下内容节选自7月29日的《期货日报》：

交易豆粕首先需要判断美豆方向，美豆反弹始于6月中旬，驱动因素主要有两个，一是种植面积缩减预期，二是美豆生长优良率下降对单产的威胁。如果面积和单产同时下降，那么美豆产量下滑以及由此带来的库存降低必然会推动美豆价格升至更高的平衡价格，这是美豆6月下半月反弹的主要驱动力。

伴随着进口到港的持续增长，油厂大豆库存亦逐步提升。根据天下粮仓公布的数据，截至7月19日，油厂大豆库存已增至441.7万吨，较6月初的287万吨大幅提高。油厂高开工率导致豆粕、豆油库存快速增长，在需求增无可增的背景之下，持续巨量开机带来的必然是豆粕库存的持续增长。

综合来看，豆粕8月将维持弱势。截至本周一，根据美豆及油粕比价测算的豆粕成本在2,640元/吨左右。考虑到目前的基差销售水平，操作上，1月合约目前2,600元/吨一线，跌至前低2,510元/吨的概率略小，需要美豆配合。(完)

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