中国新债：云南定向发行125亿元地方债，利率均较下限上浮15%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月29日 - 中国云南省财政厅周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额为125亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券90亿元，专项债券35亿元。
此次定向发行的一般和专项债券中，均包括三年、五年、七年和10年期，同期限品种利率相同，分别为3.26%、3.64%、3.96%和4.01%。上述中标利率较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均约为15%。
发行规模方面，一般债券中三年期为15亿元，五、七和10年品种均为25亿元；专项债券中，三和五年品种的发行量均为10亿元，七年和10年期发行规模分别为8亿元和7亿元。
此前已有多地公布定向发行地方债情况，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。
财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 边竞；审校 黄凯)
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