上海中期：看空氛围浓，黄金价格仍将下探

近期受美国经济数据整体向好的影响，黄金价格大幅下探。此外，从资金面来看，COMEX期金非商业净多头创1年半新低、SPDR持仓创近七年新低，显示出以对冲基金为主的投机资金及长期投资者均对黄金后市较为悲观。技术上看，伦敦金上方承压多条均线，预计黄金后市仍将以下跌走势为主，中期来看，或将继续探低至1000美元/盎司一线。(完)