上海中期：看空氛围浓，黄金价格仍将下探

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月29日的《期货日报》：
7月以来，伦敦金节节下探，最低探至1073.28美元/盎司一线，创五年多新低。展望后市，预计在美国经济好转、美英加息预期渐强以及资金持续流出等多重利空作用下，黄金将以下跌走势为主。
近期受美国经济数据整体向好的影响，黄金价格大幅下探。此外，从资金面来看，COMEX期金非商业净多头创1年半新低、SPDR持仓创近七年新低，显示出以对冲基金为主的投机资金及长期投资者均对黄金后市较为悲观。技术上看，伦敦金上方承压多条均线，预计黄金后市仍将以下跌走势为主，中期来看，或将继续探低至1000美元/盎司一线。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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