国泰君安期货：大连焦炭期货反弹过后上涨空间有限，减产难抵需求不足

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月29日的《期货日报》：
近期，部分地区钢材市场成交好转，黑色产业链多头情绪回暖，带动焦煤、焦炭反弹。笔者认为，焦煤销售疲弱，焦化厂减产也未推升焦炭价格，钢材价格的上涨是超跌反弹的结果，焦炭价格短期上涨后，将重回跌势，建议在操作上延续逢高抛空的思路。
尽管近期焦煤期价反弹，市场乐观情绪上升，但现货销售疲弱并未改观。从山西了解的情况看，山西临汾等地煤矿在6月下旬调价之后，部分企业将价格再次下调10元/吨，而大型钢厂的炼焦煤采购价下调了20—30元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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