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亚洲 | 2015年 7月 29日 星期三 09:34 BJT

瑞达期货：大连鸡蛋期货创出近期新高，多头势有望进一步延伸

以下内容节选自7月29日的《期货日报》：

鸡蛋1509合约前期接连突破各种压力位，包括4月的低点、20日均线、40日均线和60日均线，而且这发生在一个月内，说明多头势十分强劲。周二放量增仓，收出大阳K线，突破4400元/500千克的关口，创出近期新高，多头势有望进一步延伸。

　　目前，MACD指标红柱增长，DIFF和DEA两线也继续向上发散，意味着期价短期有加速上行的趋势。操作上，依托5日均线买多，滚动操作，上方重要压力位在4800元/500千克。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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