瑞达期货：大连鸡蛋期货创出近期新高，多头势有望进一步延伸

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月29日的《期货日报》：
鸡蛋1509合约前期接连突破各种压力位，包括4月的低点、20日均线、40日均线和60日均线，而且这发生在一个月内，说明多头势十分强劲。周二放量增仓，收出大阳K线，突破4400元/500千克的关口，创出近期新高，多头势有望进一步延伸。
目前，MACD指标红柱增长，DIFF和DEA两线也继续向上发散，意味着期价短期有加速上行的趋势。操作上，依托5日均线买多，滚动操作，上方重要压力位在4800元/500千克。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。