澳新经济指标预测--7月30日-8月6日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -0.8% +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -4.0% -0.8% 进口价格 +1.5% -0.2% 7月31日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 7月 -- -2.3% 企业自身活动指数 -- 23.6% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 8月2-3日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 44.20 8月3日当周 8月3日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -1.3% 网络招聘广告 -- +1.4% 8月4日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 0130 澳洲零售销售 (较上前季) 第二季 -- +0.7% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差27.51 商品/服务进口(较前月) -- -4.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.00% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 5.8% HLFS就业增长(较前季) -- +0.7% HLFS就业参与率 -- 69.6% 2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.8% 8月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.20 8月5日(三) 暂无重要经济数据公布 8月6日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 7月 -- 增加0.73 全职就业人口(万人) -- 增加2.45 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.0% 8月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。