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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--7月30日-8月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    7月27日当周
    
    7月30日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    8月         --        正67
    2300 韩国工业生产(较前月)                          6月       +0.1%      -1.3%
                     (较上年同期)                                -1.0%      -2.8%
             服务业产出(较前月)                                    --       -0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      6月       -0.5%      +2.4%
                 (较上年同期)                                    +1.7%      +4.8%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   6月        持平      +0.1%
             全国整体CPI                                           --       +0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               7月        持平      +0.1%
             东京地区整体CPI                                       --       +0.3%
    2330 日本求才求职比                                6月        1.20       1.19
             失业率                                               3.3%       3.3%
    
    7月31日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      6月         --       -7.4%
    0500 日本房屋开工(较上年同期)                      6月       +2.9%      +5.8%
    
    8月1日(六)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      7月初值       -5.0%      -2.4%
             进口(较上年同期)                                   -15.0%     -13.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差100
    
    8月2日(日)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            6月         --    盈余64.4
    
    8月3日当周
    
    8月3日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)             7月         --        51.4
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          7月         --     3,747.5
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月       +0.2%       持平
                                (较上年同期)                     +0.7%      +0.7% 
    
    8月4日(二) 
    0000 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      7月         --        46.1
    0130 日本加班工资                                  6月         --       -1.6% 
    
    8月5日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月6日(四)
    0500 日本同时指标(较前月)                          6月         --       -1.8
             领先指标(较前月)                                      --       -0.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          7月         --     12,429(完)

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