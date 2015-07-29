香港新股：中国通号获机构投资者足额认购--IFR

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月28日 - 汤森路透旗下IFR周二报导，全球最大的轨道交通控制系统提供商--中国铁路通信信号股份有限公司(简称“中国通号”)计划在香港进行的规模18亿美元首次公开发行(IPO)，面向机构投资者的部分获得足额认购，尽管中国内地股市行情震荡。
IFR援引消息人士称，这宗IPO的机构账簿获得“足额认购”，部分认购集中在发行指导价区间每股6.30-8.00港元的底部。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。